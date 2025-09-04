Подозреваемого в гибели приятеля жителя Дубровки ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об умышленном причинении смертельных травм. Приговор выслушает 43-летний житель Дубровского района.

По версии правоохранителей, 6 июля в посёлке Дубровка нетрезвый фигурант поссорился со знакомым. Он жестоко избил 42-летнего приятеля руками и ногами. Потерпевший умер от полученных травм на следующее утро у себя дома.

Подозреваемый ждёт суда под стражей. Ему грозит 15 лет колонии.