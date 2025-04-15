Подозреваемого в краже из пекарни задержали полицейские в Гордеевке

Подозреваемого в краже металлических форм и батарей из пекарни задержали полицейские в Гордеевке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились владельцы неработающей пекарни по улице Ленина в селе Гордеевка. В помещение проник злоумышленник и похитил дюралевые формы для выпечки, детали от тестомесильного аппарата, а также чугунные батареи.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого. 30-летний местный житель ранее уже был судим за кражи.

Мужчина рассказал полицейским, что срочно нуждался в деньгах. В помещение он проник через окно, а чужое имущество сдал в пункт приема металлолома. Полицейские изъяли похищенное.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.