Государственные награды вручили в честь годовщины со дня образования Брянской области

2026, 05 июля 16:27

Государственные награды вручили жителям региона в честь годовщины со дня образования Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

5 июля Брянская область отметила 82-ю годовщину со дня образования. В правительстве прошло торжественное мероприятие. Участие в нём приняли участие врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты Государственной Думы Александр Богомаз и Николай Щеглов, чиновники, депутаты и военнослужащие.

«Новые вызовы и новые обстоятельства требуют от нас новых подходов и иных решений. При этом регион успешно развивается, наращивает потенциал во всех ключевых сферах, и за каждым достижением стоят люди, их колоссальный, тяжелый, сложный труд», — отметил Егор Ковальчук.

Жителям региона глава региона и почётные гости вручили государственные награды за заслуги, проявленные в профессиональной сфере и в экстремальных обстоятельствах.

Медалью «За отвагу» награжден специалист-эксперт военного комиссариата г. Клинцы, Клинцовского, Гордеевского и Красногорского районов Сергей Косенко. Медали «За храбрость» 2 степени вручили Александру Бегунову, Илье Рыжих, Павлу Симоненков, Максиму Зимакову, Алексею Самоходкину и Михаилу Глухарёву. За спасение людей в экстремальных условиях медалью «За отвагу на пожаре» награждён замначальника — начальник противопожарной службы Брянского пожарно-спасательного центра.

Василий Осипов. Медали «За спасение погибавших» удостоены Игорь Пантелеев и Артём Собин.

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Олегу Глушенкову. Звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» удостоен главный редактор газеты «Вперёд» Сергей Довбне. Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главной медицинской сестре Брянской городской детской поликлиники № 2 Светлане Скоб.