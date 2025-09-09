Подозреваемого в краже телефона задержали полицейские в Брянске

Жителя Брянска, подозреваемого в краже телефона у женщины, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина пояснила, что провожала домой несовершеннолетнюю родственницу. На некоторое время она передала ей свой смартфон, а девочка его потеряла. Найти гаджет своими силами они не смогли. Ущерб превысил 10 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска выяснили, что чужой телефон присвоил безработный 45-летний житель Брянска. Ранее закон он не нарушал. Подозреваемый удалил все хранящиеся на гаджете данные и решил его использовать.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Телефон полицейские вернули владелице.