Подозреваемого в краже трёх снегоболотоходов рецидивиста задержали полицейские в Фокино

Рецидивиста, подозреваемого в краже трёх снегоболотоходов, задержали полицейские в Фокино. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Володарском районе областного центра и селе Толмачево Брянского района произошли две похожие кражи. С небольшой разницей во времени из гаражей пропали три снегоболотохода.

Оперативники уголовного розыска обнаружили два пропавших транспортных средства в гараже в городе Фокин. Злоумышленник оставил их там «отстояться». За строением правоохранители установили наблюдение. С поличным стражи порядка задержали мужчину, который пришёл забрать снегоболотоходы.

34-летний житель Погарского района уже был судим. Он признался в преступлении. Возбуждены уголовные дела.