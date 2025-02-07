Подозреваемого в ограблении прохожего задержали полицейские Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В конце января в отдел полиции Бежицкого района Брянска поступила информация об ограблении. Около торгового центра к мужчине обратился неизвестный с просьбой дать мобильный телефон, чтобы позвонить. Злоумышленник сделал вид, что разговаривает и стал удаляться от владельца гаджета, а затем бросился бежать.

Оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 19-летнего брянца. Парень пояснил, что в тот же день сдал телефон в ломбард, выручив 4000 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж».