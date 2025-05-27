Подозреваемого в серии краж брянца суд отправил в СИЗО за повторное хищение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские полицейские возбудили уголовное дело о серии краж из торговых точек города. В марте-апреле 2025 года 24-летний неработающий брянец вынес их магазинов продукты на более чем 10,5 тысяч рублей. Мужчину задержали правоохранители при попытке очередного хищения. На время расследования фигуранта отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но в тот же день он вновь совершил кражу.

Суд по ходатайству дознавателя заключил подозреваемого под стражу на 30 суток.