Подозреваемого в трёх кражах из магазинов задержали полицейские в Брянске

Жителя Курска, подозреваемого в кражах выручики из трёх магазинов, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В Советском районе Брянска в начале декабря произошла серия ночных краж. Злоумышленник разбивал стекла на окнах или дверях. В двух магазинах он похитил более 10 тысяч рублей, а также телефон, одежду и товары для курения. Также вор пробрался в свадебный салон, но ничего ценного не нашёл.
Оперативники уголовного розыска за сутки установили личность подозреваемого. Ранее судимый за грабежи и кражи 28-летний уроженец Курской области пытался уехать из города. Стражи порядка задержали его на железнодорожном вокзале.
Полицейские обнаружили в вещах мужчины украденный мобильный телефон и свитер. А электронный испаритель изъяли у знакомой подозреваемого. Деньги он потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.
14.12.2023 12:47
Кубок за выносливость
В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь
14.12.2023 12:46
Сила тела и духа
В Смоленске состоялся кубок по тхэквондо «Смоленская крепость». Опыт дороже золота Искусство тхэквондо постигают всю жизнь. Это ежедневные тренировки, техника, стратегия и долгожданный результат – победа в соревнованиях. Семён Фролов приехал на «Кубок Смоленской крепости» впервые. Домой – в Татарстан он увёз золото. Но спортсмен признаётся, что важнее всего – опыт, ведь он ставит перед
14.12.2023 12:36
В подержку защитников
Нашим землякам, находящимся в зоне СВО, отправили очередную партию помощи. Ценный груз Депутат Смоленской областной Думы, председатель Комитета солдатских матерей Ольга Васильева рассказала, что организовать сбор удалось буквально за два дня, чтобы успеть передать вещи и оборудование с грузовыми машинами, которые направлялись на Донбасс. Парламентарий постоянно поддерживает связь со смолянами, находящимися «за ленточкой», из первых
14.12.2023 12:35
Работа для бойца
Как поддерживают участников СВО и членов их семей. Участники проекта «Моя карьера» и Фонд «Защитники Отечества» провели «круглый стол» на тему трудоустройства участников спецоперации и членов их семей. Помощь при трудоустройстве Во встрече приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Наталья Полушкина и Анатолий Василевич, представители Фонда из всех районов области, Центра занятости, профильных министерств и
08.12.2023 16:25
10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику
С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158