Подозреваемого в трёх кражах из магазинов задержали полицейские в Брянске

Жителя Курска, подозреваемого в кражах выручики из трёх магазинов, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Советском районе Брянска в начале декабря произошла серия ночных краж. Злоумышленник разбивал стекла на окнах или дверях. В двух магазинах он похитил более 10 тысяч рублей, а также телефон, одежду и товары для курения. Также вор пробрался в свадебный салон, но ничего ценного не нашёл.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили личность подозреваемого. Ранее судимый за грабежи и кражи 28-летний уроженец Курской области пытался уехать из города. Стражи порядка задержали его на железнодорожном вокзале.

Полицейские обнаружили в вещах мужчины украденный мобильный телефон и свитер. А электронный испаритель изъяли у знакомой подозреваемого. Деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.