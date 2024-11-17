Подозреваемого в убийстве приятеля задержали брянские правоохранители

Жителя Брянска, подозреваемого в причинении смертельных травм приятелю, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. В преступлении подозревают жителя Бежицкого района города Брянска.

По версии следствия, вечером 23 октября фигурант с приятелем были в кафе на улице Вокзальной. Они вышли на улицу, где подозреваемый жестоко избил оппонента руками и ногами.

Потерпевший на следующий день умер от полученных травм в больнице.

Подозреваемого задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение. Суд отправил мужчину с СИЗО на время следствия.