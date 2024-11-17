Подозреваемого в убийстве приятеля задержали брянские правоохранители
Жителя Брянска, подозреваемого в причинении смертельных травм приятелю, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. В преступлении подозревают жителя Бежицкого района города Брянска.
По версии следствия, вечером 23 октября фигурант с приятелем были в кафе на улице Вокзальной. Они вышли на улицу, где подозреваемый жестоко избил оппонента руками и ногами.
Потерпевший на следующий день умер от полученных травм в больнице.
Подозреваемого задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение. Суд отправил мужчину с СИЗО на время следствия.
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