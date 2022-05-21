Подозреваемого в убийстве таксиста в Брянске ждёт суд

51-летний житель областного центра вышел по УДО за причинение тяжкого вреда здоровью.

Фокинский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве таксиста в отношении 51-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, 16 марта возле дома 2б по проспекту Московскому пьяный подозреваемый поссорился с 43-летним водителем такси. Мужчина дважды ударил его ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

Подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе за убийство. А в марте 2015 года он условно-досрочно вышел из тюрьмы. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.