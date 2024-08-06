Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители в Клинцах

Жителя города Клинцы, подозреваемого в убийстве знакомого, заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают жителя города Клинцы.

По версии правоохранителей, вечером 26 июля мужчина на лестничной площадке многоэтажки на улице Демьяна Бедного поссорился со своим знакомым. Фигурант несколько раз ударил приятеля по голове и телу металлической монтировкой. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Подозреваемому следователи предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу.