Подозреваемую в краже техники из магазина задержали брянские полицейские

Ранее судимую девушку, подозреваемую в краже колонки и выпрямителя из магазина техники, раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратились работники магазина цифровой и бытовой техники в ТЦ Брянска. С прилавков пропали «умная колонка» и выпрямитель для волос. Ущерба составил около 49 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую. 20-летняя жительница Советского района уже не раз была судима. Девушку задержали. Правоохранителям она пояснила, что технику продала, а вырученные деньги успела потратить.

По данному факту проводится проверка.