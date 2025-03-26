Подозреваемых в краже велосипедов подростков задержали полицейские в Брянске

Двух подростков, подозреваемых в краже велосипедов из подъезда многоэтажки, за сутки задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 29-летний житель Советского района Брянска. Оставленные им на ночь на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома два велосипеда стали добычей вора. Противоугонных тросов на транспортных средствах не было. .
За сутки полицейские раскрыли кражу. Причастными к преступлению оказались двое приятелей 15 и 17 лет. Один из подростков подрабатывает курьером в службе доставки. Мальчики признались, что доставляли в многоэтажку заказ. Они увидели велосипеды на лестничной клетке и решили забрать их, чтоб не добираться домой пешком. Транспортные средства полицейские изъяли.
Правоохранители проводят проверку по факту кражи.
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