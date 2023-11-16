Подростка из Брянска подозревают в краже ноутбука
14-летнего подростка из Брянска стражи порядка задержали по подозрению в краже ноутбука с предприятия. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В фирме в Володарском районе Брянска произошла кража. Злоумышленник взломал дверь в служебное помещение и забрал ноутбук.
Оперативники уголовного розыска полиции выяснили, что происшествию может быть причастен 14-летний житель Брянска. Похищенный ноутбук подросток хранил у знакомого. Технику стражи порядка изъяли.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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