Подростка из Дятьковского района подозревают в обмане пенсионеров

Подростка из Дятьковского района подозревают в обмане четырёх пенсионеров в сговоре с телефонными мошенниками. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают 16-летнего жителя Дятьковского района.

По версии следователей, подросток в мессенджере вступил в преступный сговор в телефонными мошенниками. Злоумышленники сообщали пенсионерам о якобы ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий родственниках. За освобождение от ответственности они требовали деньги. Курьеры службы доставки, неосведомленные о преступной деятельности, забирали сбережения у потерпевших и доставляли подростку. Тот переводил похищенные деньги на указанные злоумышленники счета, оставляя себе 10 % от каждой суммы.

Следователем доказана причастность юноши к обману четырёх пенсионеров. Ущерб превысил 1,6 млн рублей.

Правоохранители проводят дополнительные следственные и процессуальные действия.