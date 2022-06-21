Подростка на мопеде задержали инспекторы ДПС в посёлке Ивот

Мальчик взят транспорт без разрешения.

В районе дома 1 по улице Шумавцова в посёлке Ивот Дятьковского района сотрудники ГИБДД остановили мопед «Альфа». За рулём был 16-летний юноша. Прав у него не было.

Мальчик рассказал полицейским, что взял мопед без разрешения родителей. На него составили протокол за вождение без прав. Мопед со штрафстоянки придётся забирать родителям подростка.