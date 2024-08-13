Подросток на мопеде столкнулся с машиной в Фокино

16-летний подросток на мопеде получил травмы, столкнувшись с машиной в Фокино. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Карла Маркса в городе Фокино произошла авария. 16-летний водитель на мопеде «Спорт» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Jeep Liberty. 54-летняя женщина за рулём иномарки поворачивала налево.

Несовершеннолетний водитель получил ушибы. Госпитализация ему не потребовалась.

Права управления транспортным средством у подростка нет. На него инспекторы составили два административных материала. Также в ответственности за ненадлежащие воспитание полицейские привлекли мать юного водителя.