Подросток на питбайке врезался в машину на брянской трассе

Подросток на питбайке врезался в машину на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Брянском районе на 131-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 15-летний юноша за рулём питбайка Recm/moto Sport проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Chevrolet Cruze. 34-летний водитель ехал на разрешающий сигнал дополнительной секции.

Подросток с травмами различной степени тяжести попал в больницу. На его родителей полицейские составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.