Подросток погиб в аварии на трассе в Карачевском районе

Подросток погиб, врезавшись на мопеде в «КАМАЗ» на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 4 августа на 82-м километре федеральной автодороги «Орёл — Брянск — Смоленск» — граница с Республикой Беларусь в Карачевском районе произошла авария. 16-летний юноша за рулём мопед Scout при повороте налево не пропустил «КамАЗ». 35-летний водитель ехал прямо по главной дороге.

Подросток от полученных травм умер в машине скорой помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.