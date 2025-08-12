Подросток погиб в ДТП в Брянске

Несовершеннолетний водитель мопеда погиб при столкновение с машиной в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Вечером 10 августа в городе Брянске произошло смертельное ДТП.

В районе дома № 51 по улице Литейной 16-летний водитель за рулём мопеда Baotian при повороте налево столкнулся с автомобилем Hyundai. 50-летний водитель ехал во встречном направлении прямо.

Несовершеннолетний юноша умер в больнице от полученных травм. Его пятнадцатилетняя пассажирка с переломами и сотрясением мозга госпитализирована. Оба пренебрегли шлемом.

Инспекторы выяснили, что подросток купил мопед самостоятельно на заработанные деньги. При этом права он не получал.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.