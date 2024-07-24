Подросток попал в больницу после аварии на брянской трассе

Иномарка столкнулась с подростком на мопеде на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 8 километре автодороги федерального значения «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 54-летний водитель за рулём Skoda Yeti при повороте налево не уступил дорогу питбайку Progasi. При столкновении транспорта травмы получил 16-летний мотоциклист. С переломом плеча подростка отвезли в больницу.

Мальчик был в шлеме, но без защитной экипировки.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.