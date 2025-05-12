Подросток пострадал при столкновении двух машин на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 80-м км федеральной автодороги А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» накануне произошла авария. 68-летний водитель за рулём Renault Sandero при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил «ВАЗ-21074». 65-летний водитель отечественной легковушки ехал по главной дороге. При столкновении травмы получил 15-летний пассажир иномарки. После оказания медицинской помощи в больнице подростка отпустили домой с назначением лечения.

На водителя Renault Sandero инспекторы возбудили административное расследование.