Подросток сломал ногу в ДТП в Стародубе

16-летний велосипедист сломал ногу в аварии в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленина в городе Стародубе произошла ДТП. 37-летняя женщина-водитель за рулём Opel Tigra сбила 16-летнего велосипедиста. Подросток ехал по краю проезжей части и резко начал поворачивать налево, не заметив машину.

Мальчика с переломом ноги и ушибами доставили в больницу. Полиция проводит проверку.