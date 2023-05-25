Подросток сломал ногу в ДТП в Стародубе
16-летний велосипедист сломал ногу в аварии в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Ленина в городе Стародубе произошла ДТП. 37-летняя женщина-водитель за рулём Opel Tigra сбила 16-летнего велосипедиста. Подросток ехал по краю проезжей части и резко начал поворачивать налево, не заметив машину.
Мальчика с переломом ноги и ушибами доставили в больницу. Полиция проводит проверку.
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