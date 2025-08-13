Полицейские раскрыли кражу телефона и денег с кредитной карты в Брянске

Полицейские задержали ранее судим женщину, подозреваемую в краже телефона и денег с кредитной карты знакомого в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 41-летний житель Бежицкого района Брянска. У мужчины пропал мобильный телефона, а также 35 тысяч рублей были списаны со счёта кредитной карты.

Полицейские выяснили, что накануне вечером мужчина распивал спиртное с приятелями. А деньги с его кредитки через мобильный банк были переведены на банковские карты в районе 4 часов утра.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. 32-летняя жительница города уже была судима за аналогичные преступления. Женщину стражи порядка задержали.

Фигурантка увидела, как нетрезвый заявитель выронил из кармана куртки мобильный телефон. Гаджет она подобрала. Она попросила у знакомых воспользоваться их банковскими картами для вывода денег со счета. Полученные деньги она обналичила с приятелями в банкомате и все потратила, а телефон выбросила.

Женщине полицейские предъявили обвинение в краже. Уголовное дело рассмотрит суд.