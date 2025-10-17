Полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька брянца

Полицейские задержали брянца, подозреваемого в краже кошелька у покупателя в магазине. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 51-летний житель Бежицкого района Брянска. У него пропал кошелек, в котором находилось 5 000 рублей.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший обронил кошелек в магазине около кассы Следующий за ним покупатель заметил чужое имущество и быстро спрятал в карман. Затем он вытащил деньги, а сам кошелек бросил под прилавок.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Ущерб он возместил.