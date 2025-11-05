Полиция проводит проверку по факту убийства собаки в брянском селе

Полиция проводит проверку по факту убийства из пневматической винтовки собаки в селе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

3 ноября в полицию Брянского района поступила информация от жителей о происшествии селе Отрадное. Очевидцы сообщили об убийстве собаки.

Правоохранители выяснили, что в животное из пневматической винтовки выстрелил 41-летний местный житель. Оружие у мужчины полицейские изъяли.

По данному факту правоохранители проводят проверку.