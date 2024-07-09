Полтора миллиона рублей потерял брянец после общения с мошенником

Поверивший лжеэксперту по инвестициям брянец лишился полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брасовского района. Он пообщался с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца мужчина решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные собеседником счета он перевёл 1 618 000 рублей.

После получения денег лжеэксперт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала жительница Климовского района. Она отдала мошенникам 630 тысяч рублей.