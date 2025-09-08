Попавшего в ДТП на чужой машине сотрудника автосервиса задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Днём 3 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы заметили на дороге автомобиль Ford с повреждениями крыла и бампера. 44-летний житель города Фокино признался полицейским, что машина ему не принадлежит. Мужчина работает в автосервисе в Бежицком районе. Он решил покататься по городу на чужом автомобиле, но на дороге попал в аварию, задев бордюр.

Правоохранители связались с владелицей. Жительница Советского района Брянска пояснила, что оставила машину для проведения ремонта в автосервисе.

Мужчина написал явку с повинной. Автомобиль вернут владелице.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».