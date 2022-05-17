Поваленные ураганом деревья вскрыли могилы на кладбище в Фокино

Местные жители сравнили ситуацию с фильмом ужасов.

Пронесшийся на минувшей неделе над Брянской областью ураган нанес урон захоронениям на кладбище в Фокино Дятьковского района.

«Родственники усопших, сходите на кладбище в Фокино, может, кто не знает, но после урагана деревья с корнями упали, некоторые подняли могилы, там фильм ужасов можно снимать», – сообщают в соцсетях местные жители.

При этом, по их словам, спустя неделю работники кладбища так и не убрали поваленные деревья.

«Заведующему кладбища тоже бы не мешало посетить данное место. Почти неделя прошла после урагана, а деревья так и не убрали. Как деньги собирать за погребение, так они в первых рядах», – рассказали жители Фокино.

Ранее стало известно, что рухнувшие в результате урагана деревья повредили могилы на кладбище в Новозыбкове.