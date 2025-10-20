Пожарные спасли трёх человек из горящей многоэтажки в Сельцо. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 17 на 18 октября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Сельцо. На улице Пролетарская загорелся жилой дом.

На вызов приехали четыре пожарные автоцистерны. Специалисты спасли из горящего здания трёх жильцов. Огонь спасатели оперативно потушили.

Люди травм не получили. Причину пожара установят эксперты.