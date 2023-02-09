Пожилая жительница Брянска поверила мошенникам

81-летняя жительницу областного центра обманули телефонные мошенники. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратилась 81-летняя жительница Бежицкого района. С незнакомого номера пенсионерке позвонил мужчина. Он представился правоохранителем и сообщил, что ее родственница задержана за преступление. Он предложил решить проблему за деньги.

Пенсионерка перевела на указанный мошенником счет все деньги, что у нее были – 15 тысяч рублей. Позже заявительница связалась с родными и узнала, что стала жертвой обманщиков.

Полиция проводит проверку.