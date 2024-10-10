Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Почепе

75-летнего велосипедиста сбила машина в Почепе . Об этом сообщили в региональной Госавтосипекции.

На улице Смоленской в городе Почепе произошла авария. 40-летний водитель за рулём автомобиля «УАЗ» при повороте налево не пропустил 75-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал прямо во встречном направлении.

Велосипедист с травмами госпитализирован в больницу. На водителя инспекторы составили административный протокол. По факту аварии полиция проводит проверку