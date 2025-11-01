Предпринимательница из Брянска лишилась двух миллионов рублей после общения с лжеэкспертом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась предпринимательница из Советского района Брянска. Женщине позвонил неизвестный и представился экспертом по инвестициям. Он убедил её в шансе быстро заработать на вкладах. По совету незнакомца предпринимательница перевела на чужие счета два миллиона рублей. После получения денег злоумышленник пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё две жительницы Брянска. Они лишились 255 200 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничеств.