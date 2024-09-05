Предпринимателя из Брянска обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам

Предпринимателя из Брянска ждёт суд по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты. В преступлении обвиняют 48-летнего руководителя организации, осуществляющей бурение скважин.

По версии следствия, с ноября 2023 года по июнь 2024 года фигурант оставил без денег 17 работников. Долг превысил 5,4 млн рублей.

Также по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлекли руководство организации. Суд рассмотрел четыре иска к компании о погашении задолженности.