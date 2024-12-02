Председатель СК России поручил возбудить дело о причинении травм ребёнку

Председатель СК России поручил возбудить дело об избиении отцом пятилетнего сына. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В СМИ появилась информация о том, что в Брянской области пьяный 27-летний мужчина напал на жену и собственного ребёнка. У пятилетнего мальчика диагностированы ушибы челюсти и многочисленные кровоподтеки.

Глава следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Брянской области Сергею Старову возбудить по данному факту уголовное дело, а также доложить об обстоятельствах происшествия.