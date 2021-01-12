При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек

12 января в 07:17 произошел пожар на улице Советская в селе Старые Бобовичи Новозыбковского района, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади горел жилой дом (5х6).

В 08:00 пожар был локализован, а в 08:15 ликвидирован. В результате пожара есть пострадавший. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в ночном ДТП в Советском районе Брянска пострадал человек.