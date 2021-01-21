Приговор бывшему майору полиции из Брасовского района остался в силе

Экс-полицейскому, убившему подростка, придется провести в колонии 13 с половиной лет.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который ранее был вынесен бывшему заму начальника Брасовского отдела полиции на Брянщине Денису Терехову.

Суд первой инстанции установил, что в августе 2019 года Терехов, будучи пьяным, избил в центре поселка Локоть юношу 17 лет. От полученных травм подросток впал в кому, а затем умер в больнице.

Суд приговорил Терехова к 13 с половиной годам лишения свободы, взыскал с него 1,5 млн рублей компенсации в пользу родителей потерпевшего и лишил специального звания майора полиции.

Попытка защиты смягчить наказание успеха не имела, хотя теоретически еще остается возможность обжаловать решение кассационного суда в Верховном суде РФ.