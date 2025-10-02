Приговор по делу о незаконной банковской деятельности выслушали 22 человека в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушали 22 участника преступного сообщества.

С 2011 по 2019 годы соучастники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц. За это они получали комиссионное вознаграждение. Для незаконной деятельности были созданы 226 фиктивных организаций. Доход нелегальных банкиров превысил 107 млн рублей.

Суд приговорил девятерых виновных к лишению свободы на срок от двух с половиной до 5 лет со штрафу от 100 до 500 тысяч рублей. Остальные получили условное наказание и штрафы от 70 до 300 тысяч рублей.

Извлеченный от преступной деятельности доход взыскан в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.