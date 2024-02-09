Прокуратура проверяет факт обрушения потолка в школе Унечи

Прокуратура проверяет факт обрушения навесного потолка в школе №5 в города Унече. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация об обрушении навесного потолка в холле первого этажа школы № 5 города Унеча. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Плитки рухнули днём 7 февраля. В это время была перемена и коридоре были дети. Пострадавших нет.

Прокуратура Унечского района проверит исполнения законодательства о безопасности школьников и оценит действия ответственных должностных лиц.

В настоящее время в школе восстанавливают потолок.