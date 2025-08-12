Пьяный подросток на питбайке попал в ДТП в Севском районе
Пьяный подросток на питбайке попал в ДТП в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
10 августа ночью в Севском районе произошла авария.
В поселке Косицы в районе дома №13 на улицы Полевой 16-летний парень не справился с управлением питбайка VIPER AKTIV. Юноша потерял равновесие и упал. Освидетельствование на состояние опьянения подтвердило, что юный водитель сел за руль пьяным.
С травмами подростка доставили в больницу. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.
Полицейские составили на водителя и на его родителей административные материалы.
