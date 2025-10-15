Пьяный водитель пытался спрятался в кустах от сотрудников ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске очевидец заметил на дороге водителя, который выполнял опасные манёвры. Мужчине удалось остановить лихача и вызвать на место происшествия полицейские. От прибывших инспекторов нарушитель пытался спрятаться в кустах.

40-летнего мужчину правоохранители отправили на медосвидетельствование. Оно подтвердило, что водитель сел за руль пьяным. Теперь ему грозит лишение прав и крупный штраф.

Фото: кадр видео телеканала «Брянская губерния»