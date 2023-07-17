Пьяный водитель сбил трех человек в Клетне и скрылся

Пьяный водитель сбил мужчину, женщин и шестилетнюю девочку в Клетне и скрылся с места ДТП. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 10 часов вечера 16 июля на улице Ленина в поселке Клетня. 33-летний водитель на Ford Focus ехал в направлении автовокзала и не справился с управлением. Иномарка вылетела на обочину и сбила там трех пешеходов. Водитель с места аварии уехал.

38-летняя женщина, 46-летний мужчина и шестилетняя девочка с травмами были госпитализированы.

Водителя чуть позже задержали полицейские. У него установили состояние сильного опьянения.

Стражи порядка проводят проверку.