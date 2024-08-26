Пьяный водитель врезался в водопропускную трубу в Унечском районе

Пьяный водитель сломал рёбра, врезавшись в водопропускную трубу в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 4 километре автодороги «Унеча-Робчик» в Унечском районе произошла авария. 41-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Легковушка съехала в кювет и врезалась в оголовок водопропускной трубы.

Автомобилиста из покорежённой машины пришлось доставать спасателям. С переломами рёбер и рваной раной локтевого сустава мужчину доставили в больницу. Водитель оказался пьян.

Правоохранители составил административный материал и проводит проверку.