Пять брянцев попались на обман с инвестициями

Пять брянцев лишились 3,4 млн рублей, поверив в обман с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Стародубского района. Он пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил быстро заработать. На указанные собеседником счета мужчина перевёл 1 680 000 рублей. Мнимый эксперт после получения денег исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились 1 731 000 рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничеств. .