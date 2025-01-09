Пять человек пострадали в аварии на брянской трассе

Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

В Почепском районе на 14-м км автомобильной дороге «Почеп-Жирятино» произошла авария. 38-летний водитель за рулём Škoda Octavia при обгоне выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в Chevrolet Niva и «ВАЗ-21150».

59-летний водитель Chevrolet Niva и автомобилист из Škoda с травмами попали в больницу. 28-летнюю женщину-водителя «ВАЗ» и её двух пассажирок после осмотра в медучреждении отпустили домой на амбулаторное лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.