Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Трубчевском районе на 18-м километре автодороги «Суземка-Трубчевск» произошла авария. 26-летний водитель не справился с управлением автомобиля «УАЗ Патриот». Внедорожник перевернулся на проезжей части.

Водитель и 21-летний пассажир с травмами попали в больницу. Ещё троих пассажиров отпустили с назначением лечения. Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полиция проводит проверку по факту аварии.