Пять дачных домов сгорели в Белой Березке накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

16 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Белая Березка на улице Красноармейская загорелись сразу пять дачных домов.

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. Они оперативно потушили огонь.

В ведомстве о пострадавших не сообщили. Причину происшествия предстоит выяснить экспертам.