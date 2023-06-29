Пять единиц оружия изъяли брянские полицейские

Пять единиц оружия и 50 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители два дня проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Они выявили 16 правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По шести фактам возбуждены уголовные дела. А ещё по семи проводятся исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД. Три человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли пять единиц гладкоствольного и холодного оружия, 50 патронов и более 800 граммов взрывчатых веществ.