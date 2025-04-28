Пять мальчиков подозревают в повреждении надгробий в Большом Полпино. Об этом рассказали в регионом УМВД.

Брянские полицейские раскрыли обстоятельства акта вандализма на территории кладбища в посёлке Большое Полпино. Неизвестные повредили памятники. Причастными к преступлению оказались пятеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Несовершеннолетние пояснили, что так развлекались. С мальчиками и их родителями работают сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. На законных представителей правоохранители составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Вопрос возмещения материального ущерба контролирует полиция.