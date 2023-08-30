Пять машин столкнулись на светофоре в Брянске

Грузовик, маршрутка и три легковушки столкнулись на светофоре в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Массовая авария произошла в Брянске на улице Литейной в районе остановки «Мечта». Водитель Ford Transit не остановился на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке перед ним стояли две легковые машины Renault, маршрутное такси №49 и LADA Largus. От удара сзади машины столкнулись друг с другом.

В аварии три человека получили ушибы. После оказанной медицинской помощи их отпустили домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.